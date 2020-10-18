Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.

В матче четвертого тура немецкой Бундеслиги Фрайбург на своем поле сыграл вничью с Вердером.

Команды обменялись взятиями ворот в первой половине встречи, после чего больше не забивали.

Смотрите видео голов и обзор матча Фрайбург — Вердер:

Фрайбург – Вердер 1:1

Голы: Линхарт, 15, Фюллькруг (25, пенальти).

Фрайбург: Мюллер, Гюнтер, Линхарт, Хайнц, Шмид, Шаллаи (Квон Чхан Хун, 69), Хефлер, Грифо (Чжон Ву Ен, 69), Сантамария, Хелер (Демирович, 90), Петерсен.

Вердер: Павленка, Фридль, Гебре Селассие, Велькович, Аугустинссон, Эггештайн, Мбом (Топрак, 77), Битенкур (Рашица, 66), Сарджент, Фюллькруг (Зельке, 77), Вольтемаде (Мевальд, 46; Гросс, 87).

Предупреждения: Хефлер, Сантамария, Шмид – Аугустинссон, Мбом, Сарджент.