Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.
Фрайбург — Вердер, getty images
18 октября 2020, 12:09
В матче четвертого тура немецкой Бундеслиги Фрайбург на своем поле сыграл вничью с Вердером.
Команды обменялись взятиями ворот в первой половине встречи, после чего больше не забивали.
Смотрите видео голов и обзор матча Фрайбург — Вердер:
Фрайбург – Вердер 1:1
Голы: Линхарт, 15, Фюллькруг (25, пенальти).
Фрайбург: Мюллер, Гюнтер, Линхарт, Хайнц, Шмид, Шаллаи (Квон Чхан Хун, 69), Хефлер, Грифо (Чжон Ву Ен, 69), Сантамария, Хелер (Демирович, 90), Петерсен.
Вердер: Павленка, Фридль, Гебре Селассие, Велькович, Аугустинссон, Эггештайн, Мбом (Топрак, 77), Битенкур (Рашица, 66), Сарджент, Фюллькруг (Зельке, 77), Вольтемаде (Мевальд, 46; Гросс, 87).
Предупреждения: Хефлер, Сантамария, Шмид – Аугустинссон, Мбом, Сарджент.