Бразилец прокомментировал переход в мюнхенский клуб.
Дуглас Коста, Getty Images
21 октября 2020, 15:23
Полузащитник Дуглас Коста рассказал о своем возвращении в Баварию на правах аренды из Ювентуса.
"Давно хотел вернуться в Баварию, я очень счастлив здесь. Всегда поддерживал связь со своими бывшими одноклубниками: Мануэлем Нойером, Джеромом Боатенгом, Томасом Мюллером, Йосуа Киммихом. Никогда не терял с ними контракт.
Перед переходом в Ювентус у меня были и другие предложения. Но это один из лучших клубов Европы. Хотел выиграть Лигу чемпионов с Ювентусом.
Мне повезло выступать с великими игроками – с Неймаром в сборной и с Роналду в Ювентусе. Сейчас я играю вместе с Робертом Левандовски – лучшим в Европе. Но если смотреть на цифры, то Криштану немного выше уровнем", – рассказал Дуглас Коста в интервью изданию Sport Bild.
В этом сезоне 30-летний игрок провел 2 поединка в футболке "красных", не отличившись результативными действиями.