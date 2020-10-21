Германия

Бразилец прокомментировал переход в мюнхенский клуб.

Полузащитник Дуглас Коста рассказал о своем возвращении в Баварию на правах аренды из Ювентуса.

"Давно хотел вернуться в Баварию, я очень счастлив здесь. Всегда поддерживал связь со своими бывшими одноклубниками: Мануэлем Нойером, Джеромом Боатенгом, Томасом Мюллером, Йосуа Киммихом. Никогда не терял с ними контракт.

Перед переходом в Ювентус у меня были и другие предложения. Но это один из лучших клубов Европы. Хотел выиграть Лигу чемпионов с Ювентусом.

Мне повезло выступать с великими игроками – с Неймаром в сборной и с Роналду в Ювентусе. Сейчас я играю вместе с Робертом Левандовски – лучшим в Европе. Но если смотреть на цифры, то Криштану немного выше уровнем", – рассказал Дуглас Коста в интервью изданию Sport Bild.

В этом сезоне 30-летний игрок провел 2 поединка в футболке "красных", не отличившись результативными действиями.