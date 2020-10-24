Германия

Предлагаем вашему вниманию результаты матчей чемпионата Германии.

В 5-м туре Бундеслиги Лейпциг одержал волевую победу над Гертой со счетом 2:1, а Унион сыграл вничью с Фрайбургом со счетом 1:1.

Лейпциг – Герта 2:1

Голы: Упамекано, 11, Забитцер, 77 (пенальти) – Кордоба, 8.

Лейпциг: Гулачи, Анхелиньо, Упамекано, Орбан, Мукиеле (Забитцер, 69), Форсберг (Поульсен, 66), Кампль (Конате, 90), Клюйверт (Ольмо, 66), Нкунку, Хенрихс, Серлот.

Герта: Шволов, Боята, Пекарик (Зефейк, 46), Штарк, Миттельштедт (Нганкам, 84), Дарида (Левен, 89), Тузар, Лукебакио (Дилросун, 84), Альдерете, Кордоба (Пионтек, 84), Матеус Кунья.

Предупреждения: Упамекано – Тузар, Зефейк, Нганкам.

Удаление: Зефейк, 50.

Унион – Фрайбург 1:1

Голы: Андрих, 36 – Грифо, 34.

Унион Берлин: Люте, Ленц, Фридрих, Кнохе, Триммель (Рюэрсон, 80), Андрих, Гентнер (Грисбек, 71), Ингвартсен (Бюльтер, 59), Беккер (Эндо, 71), Похьянпало (Авонийи, 71), Крузе.

Фрайбург: Мюллер, Гюнтер, Линхарт, Хайнц, Шмид, Грифо (Чжон Ву Ен, 78), Шаллаи (Квон Чхан Хун, 78), Хефлер, Сантамария (Темпельманн, 61), Петерсен (Демирович, 87), Хелер.

Предупреждения: Ингвартсен – Темпельманн, Шаллаи, Линхарт, Хефлер.