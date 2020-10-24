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Лейпциг – Герта, Getty Images
24 октября 2020, 18:39
В 5-м туре Бундеслиги Лейпциг одержал волевую победу над Гертой со счетом 2:1, а Унион сыграл вничью с Фрайбургом со счетом 1:1.
Лейпциг – Герта 2:1
Голы: Упамекано, 11, Забитцер, 77 (пенальти) – Кордоба, 8.
Лейпциг: Гулачи, Анхелиньо, Упамекано, Орбан, Мукиеле (Забитцер, 69), Форсберг (Поульсен, 66), Кампль (Конате, 90), Клюйверт (Ольмо, 66), Нкунку, Хенрихс, Серлот.
Герта: Шволов, Боята, Пекарик (Зефейк, 46), Штарк, Миттельштедт (Нганкам, 84), Дарида (Левен, 89), Тузар, Лукебакио (Дилросун, 84), Альдерете, Кордоба (Пионтек, 84), Матеус Кунья.
Предупреждения: Упамекано – Тузар, Зефейк, Нганкам.
Удаление: Зефейк, 50.
Унион – Фрайбург 1:1
Голы: Андрих, 36 – Грифо, 34.
Унион Берлин: Люте, Ленц, Фридрих, Кнохе, Триммель (Рюэрсон, 80), Андрих, Гентнер (Грисбек, 71), Ингвартсен (Бюльтер, 59), Беккер (Эндо, 71), Похьянпало (Авонийи, 71), Крузе.
Фрайбург: Мюллер, Гюнтер, Линхарт, Хайнц, Шмид, Грифо (Чжон Ву Ен, 78), Шаллаи (Квон Чхан Хун, 78), Хефлер, Сантамария (Темпельманн, 61), Петерсен (Демирович, 87), Хелер.
Предупреждения: Ингвартсен – Темпельманн, Шаллаи, Линхарт, Хефлер.