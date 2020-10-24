Германия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 5-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграют дортмундская Боруссия и гельзенкирхенский Шальке.

Немецкая Бундеслига будет конкурировать с остальными привлекательными вывесками субботней части уик-энда принципиальным рурским дерби, в котором в непримиримой схватке сойдутся дортмундская Боруссия и гельзенкирхенский Шальке.

"Шмели" неудачно съездили в гости к римскому Лацио в рамках Лиги чемпионов УЕФА в середине недели (1:3), поэтому Люсьен Фавр провел определенную ротацию своего состава. В обороне Аканжи сыграет вместо Пищека, в полузащите Дауд и Бранд займут центральную зону, а Рейна составит пару Санчо на позиции под нападающим.

У "кобальтовых" также есть изменений после первых набранных очков в сезоне в матче против Унион Берлин (1:1): Тиав дополнит тройку центральных защитников, в то время как Людвиг и Ощипка образуют фланги полузащиты. На острие сыграет пара форвардов — Пасиенсия и Матондо.

Боруссия Д: Бюрки — Аканжи, Хуммельс, Дилейни — Менье, Дауд, Брандт, Геррейру — Санчо, Рейна — Холанд.

Запасные: Хитц, Морей, Азар, Ройс, Рейнир, Беллингэм, Пищек, Витсель, Пасслак.



Шальке: Реннов — Тиав, Сане, Настасич — Людвиг, Арит, Маскарель, Бенатлеб, Ощипка — Пасиенсия, Матондо.

Запасные: Лангер, Мендил, Раман, Кутуджу, Стамбули, Шкржибски, Ибишевич, Шопф, Боздоган.

Матч Боруссия Д — Шальке начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.