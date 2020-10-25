Германия

Представляем вашему вниманию видеообзор игры Бундеслиги.

Дортмундская Боруссия в рурском дерби разгромила терпящий бедствие Шальке – 3:0. Забивал Мануэль Аканджи, Эрлинг Холанд и Матс Хуммельс.

После пяти туров дортмундцы с 12 очками идут третьими, уступая один балл лидирующему РБ Лейпциг. Шальке же с одним очком – предпоследний, опережая только проигравший все встречи Майнцы.

Боруссия Д — Шальке 3:0

Голы: Аканджи, 56, Холанд, 61, Хуммельс, 78



Боруссия Д: Бюрки — Аканжи, Хуммельс, Дилейни — Менье (Морей, 80), Дауд (Витсель, 72), Брандт (Ройс, 77), Геррейру — Санчо (Азар, 77), Рейна (Пасслак, 71) — Холанд.



Шальке: Роннов — Тиав, Сане, Настасич — Людвиг, Арит, Маскарель, Бенатлеб (Боздоган, 59), Ощипка — Пасиенсия (Кутуджу, 59), Матондо (Раман, 71).



Предупреждение: Маскарель.