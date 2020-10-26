Германия

Дубль Аларио и гол Диаби принес в актив "фармацевтов" вторую победу в текущем сезоне чемпионата Германии.

В поединке пятого тура немецкой Бундеслиги Байер принимал на своем поле Аугсбург и сумел добыть победный результат.

На реализованный пенальти в исполнении Аларио гости ответили забитым мячом, автором которого стал Калиджури.

Впрочем, Байеру удалось выйти победителем по итогам данного матча. Во втором тайме Аларио отличился еще одним взятием ворот, а точку во встречи поставил гол Диаби в компенсированное время.

Байер — Аугсбург 3:1

Голы: Аларио, 16 (пен), 74, Диаби, 90+4 — Калиджури, 51

Байер: Градецки, Бендер, Бендер (Драгович, 36), Синкгравен, Тапсоба, Паласиос (Виртц, 63), Амири, Бэйли, Баумгартлингер, Диаби, Аларио (Бельараби, 81).

Аугсбург: Гикевич, Удуохай, Яго, Фрамбергер (Гумны, 81), Гауэлеу, Груэсо, Калиджури, Хедира (Рихтер, 81), Хан (Варгас, 46), Грегорич (Йенсен, 46), Нидерлехнер (Штробль, 74).

Предупреждения: Аларио — Фрамбергер, Варгас