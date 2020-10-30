Германия

Подопечные Мануэля Баума вышли вперед в первом тайме, но в дальнейшем пропустили под натиском соперников, после чего исключительно отбивались от чужих атак (1:1).

В матче шестого тура немецкой Бундеслиги гельзенкирхенский Шальке на поле Фельтинс-Арены принимал Штутгарт.

"Кобальтовые" начали сезон крайне неудачно, не сумев полноценно отойти от кризиса, который настиг результаты команды в конце минувшего сезона. Шальке не побежал ни в одном из предыдущих поединков, лишь однажды при этом сумев набрать очки. Подопечным Мануэля Баума уже неоднократно приходилось попадать под жесткую критику своих поклонников, но перед игрой против команды из преддверий лидирующей группы это давление играло не на пользу "королевским синим".

Однако Шальке начал домашнюю игру достаточно удачно. На 30-й минуте Амин Арит успешно исполнил подачу со штрафного на правом фланге, а на дальнем углу вратарской ударом головой в падении ее сумел замкнуть защитник Тиав.

Штутгарт в первом тайме оказывал давление на чужие ворота, однако отквитать пропущенный мяч смог только лишь через 11 минут после перерыва, удачно обострив ситуацию в чужой вратарской одной из своих подач со стандартного положения. Мяч попал в руку Сане после удара головой от Гонсалеса, который затем сам реализовал назначенный после просмотра повтора на системе VAR пенальти.

До конца игры гости продолжали владеть инициативой в атаке, но ни одной из сторон так и не удалось нанести больше результативных ударов. Шальке набрал второй балл в этом сезоне.

Шальке — Штутгарт 1:1

Голы: Тиав, 30 — Гонсалес, 56 (пен.)

Шальке: Роннов — Тиав, Сане, Настасич — Людвиг, Маскарель (Бенталеб, 70), Боздоган (Шепф, 84), Ощипка — Арит — Пасиенсия, Ут (Раман, 84).

Штутгарт: Кобель — Штенцель, Каразор, Кемпф — Кулибали (Чурлинов, 79), Мангаля, Эндо, Соса (Клемент, 75) — Климович (Вамангитука, 75), Кастро (Форстер, 90+1) — Каладжич (Гонсалес, 46).

Предупреждения: Сане, Маскарель — Кастро, Гонсалес.