Германия

"Жеребцы" победили в домашнем матче со счетом 1:0.

Боруссия Менхенгладбах одержала минимальную победу над Лейпцигом, который перед этим туром возглавлял турнирную таблицу Бундеслиги. Единственный гол на 60-й минуте поединка забил Ханнес Вольф.

Благодаря этому результату "жеребцы" поднялись на 4-ю строчку в турнирной таблице и теперь отстают от Лейпцига на два пункта и на четыре – от лидирующих Баварии и Боруссии Д.

Следующий матч Боруссия М проведет на выезде против Шахтера в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча команд запланирована на вторник, 3 ноября.

Боруссия М – Лейпциг 1:0

Гол: Вольф, 60.

Боруссия М: Зоммер – Лайнер, Гинтер, Эльведи (Вендт, 46), Бенсебайни – Хофманн, Нойхаус (Крамер, 73) – Херрманн (Лазаро, 80), Эмболо (Тюрам, 73), Вольф – Плеа (Штиндль, 80).

Лейпциг: Гулачи – Хенрихс, Упамекано, Орбан, Анхелиньо – Забитцер, Кампль (Айдара, 66), Ольмо (Форсберг, 66) – Самарджич (Нкунку, 69) – Поульсен (Хван Хи Чхан, 66), Серлот.

Предупреждения: Вендт, Нойхаус – Кампль, Хван Хи Чхан, Забитцер, Нкунку.