Германия

Хавбек поделился мнением о выступлении мюнхенского клуба.

Полузащитник Баварии Томас Мюллер поделился своим мнением о результате матча с Кельном в 6-м туре Бундеслиги.

Немецкий хавбек открыл счет в матче и помог "красным" победить со счетом 2:1.

"Это была трудовая победа. Особенно в виду того, что нам не удалось в начале второго тайма забить третий мяч. До самого конца могло случиться все, что угодно.

Мы не показали блестящую игру. Мы принимаем это. Мы определенно зачастую слишком легко теряли мяч и немного небрежно атаковали. Кельн отходил очень глубоко. Они действовали хорошо. Как бы то ни было, в некоторых ситуациях мы должны были четче разыгрывать комбинации и доходить до ворот соперника.

Однако мы играли со страстью. Нас в этом плане не за что упрекнуть, но в игровом плане мы могли быть лучше", – рассказал Мюллер в интервью официальному сайту клуба.

Ранее сообщалось, что Мюллер повторил рекорд Оливера Кана в Бунлеслиге.