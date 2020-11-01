Хавбек поделился мнением о выступлении мюнхенского клуба.
Томас Мюллер, Getty Images
01 ноября 2020, 09:05
Полузащитник Баварии Томас Мюллер поделился своим мнением о результате матча с Кельном в 6-м туре Бундеслиги.
Немецкий хавбек открыл счет в матче и помог "красным" победить со счетом 2:1.
"Это была трудовая победа. Особенно в виду того, что нам не удалось в начале второго тайма забить третий мяч. До самого конца могло случиться все, что угодно.
Мы не показали блестящую игру. Мы принимаем это. Мы определенно зачастую слишком легко теряли мяч и немного небрежно атаковали. Кельн отходил очень глубоко. Они действовали хорошо. Как бы то ни было, в некоторых ситуациях мы должны были четче разыгрывать комбинации и доходить до ворот соперника.
Однако мы играли со страстью. Нас в этом плане не за что упрекнуть, но в игровом плане мы могли быть лучше", – рассказал Мюллер в интервью официальному сайту клуба.
Ранее сообщалось, что Мюллер повторил рекорд Оливера Кана в Бунлеслиге.