Германия

На счету игрока Баварии 260 побед в Бундеслиге в составе мюнхенской команды.

Победа над Кельном в матче шестого тура чемпионата Германии стала для Томаса Мюллера 260-й в Бундеслиге в составе Баварии — сообщает ОРТА.

Теперь Мюллер делит первое место с Оливером Каном в списке игроков Баварии, одержавших наибольшее количество побед в чемпионате.

Томасу понадобилось для достижения рекордного рубежа 357 матчей.

Мюллер принял непосредственное участие в завоевании минимальной победы (2:1), открыв счет с пенальти на 13-й минуте матча.