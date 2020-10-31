На счету игрока Баварии 260 побед в Бундеслиге в составе мюнхенской команды.
Томас Мюллер, Getty Images
31 октября 2020, 22:56
Победа над Кельном в матче шестого тура чемпионата Германии стала для Томаса Мюллера 260-й в Бундеслиге в составе Баварии — сообщает ОРТА.
Теперь Мюллер делит первое место с Оливером Каном в списке игроков Баварии, одержавших наибольшее количество побед в чемпионате.
Томасу понадобилось для достижения рекордного рубежа 357 матчей.
Мюллер принял непосредственное участие в завоевании минимальной победы (2:1), открыв счет с пенальти на 13-й минуте матча.