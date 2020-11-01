Германия

Немецкий наставник прокомментировал успех "красных".

Главный тренер Баварии Ханси Флик поделился свои мнением о победе над Кельном (2:1) в матче 6-го тура Бундеслиги.

"В итоге самое главное это результат. Я очень доволен настроем команды, менталитетом и волей к победе. После 2:0 мы упустили шансы сделать счет 3:0. Это заслуженная победа.

Под конец матча мы сами усложнили себе жизнь, нам потребовалось затратить слишком много сил. Кельн играл очень хорошо, а мы не очень. Я доволен тремя очками, но не очень доволен игрой", – приводит слова Флика официальный сайт клуба.