Германия

Юный английский полузащитник дортмундской Боруссии в интервью поделился эмоциями от своего стартового периода в новой команде.

Переход 17-летнего английского полузащитника Джуда Беллингэма из Бирмингема в дортмундскую Боруссию в рамках последнего короткого межсезонья вызвал настоящий фурор в новостных лентах во всей футбольной Европе. За юного футболиста "шмели" были готовы расстаться с суммой в 23 млн евро, а "синие" навечно закрепили за футболистом его 22-й номер.

В обширном интервью The Guardian Джуд раскрыл трудности периода адаптации в немецком клубе, а также провел анализ собственных выступлений в недавнем прошлом, после чего обозначил планы на будущее.

"Родители спокойно скажут вам, что я еще слишком юный, и что просто обманываю вас, — так начал свой ответ на вопрос о рекордном дебюте в основе Бирмингема в возрасте 16 лет и 38-и дней Беллингэм, — Может быть, я выгляжу как взрослый, но, когда ты находишься в той среде, в которой я был в прошлом году и в начале этого сезона, ты должен быстро повзрослеть, ты должен отказаться от детских привычек. В противном случае вы подводите товарищей, себя, и вы не собираетесь улучшать свои собственные способности".

Вспомнил футболист и о несостоявшемся переходе в Манчестер Юнайтед, который, внимание, взялся курировать сам сэр Алекс Фергюсон, лично показав юному футболисту тренировочную базу клуба, однако выбор игроком был сделан уже задолго до начала стараний легендарного наставника "красных дьяволов".

"У Манчестер Юнайтед отличный состав и мое решение не имело ничего общего с МЮ. Я был так сосредоточен и так доволен интересом со стороны Дортмунда, что это стало моим единственным выбором. Никогда не было: "Это все из-за этого клуба". Для меня это была только Боруссия Дортмунд, и все".

"То, как они интегрируют молодых игроков в основной состав, — это следующий уровень. В Европе нет ни одного клуба, который бы делал это также эффективно, как они, — поделился своим видением преимуществ "шмелей" Джуд, — На каждого игрока найдется человек, особенно Отто (Аддо, бывший нападающий Боруссии Д и сборной Ганы — ред.), который работал с молодыми игроками. Он великолепен. У каждого есть такая система поддержки, которая позволяет работать над своим шансом сыграть в основной команде".

"Единственное, что меня беспокоило, принимая это решение, — это игра в футбол, и это было лучшее место для этого. Есть много молодых игроков, которые, если бы им представилась такая возможность, блеснули бы на уровне первой команды, но у них ее нет по какой-либо причине. Я почти пример, как и многие другие в нашей основной команде в данный момент, чтобы просто дать им шанс, погрузить их внутрь коллектива и посмотреть, что они могут сделать", — приходит к логическому выводу футболист.

В составе Дортмунда выступает еще один англичанин — Джейдон Санчо, однако у Беллингэма не было с ним прямого контакта во время трансфера: "Я как бы разговаривал с ним через других людей. Я упоминал что-то, и они говорили: Джейдон думал так же о том или этом. У нас не было личного контакта или чего-то подобного. В прошлом сезоне я играл 44 раза, так что, возможно, моя ситуация немного отличалась от ситуации с Джейдоном".

Большая проблема при адаптации игрока в новой стране — изучение языка. Если вы не бельгийский нападающий Ромелу Лукаку с его феноменальными способностями к запоминанию, разумеется. Беллингэму, как и многим приезжим в Германию англичанам, сложно удается обуздать немецкий со старта: "То, как эти парни могут произносить слова, является выдающимся и действительно странным для меня, но это определенно то, чем я хочу заниматься".

Отец, Марк Беллингэм — ныне сержант полиции в Уэст-Мидлендсе, а в юности — футболист с более чем 700-ми голами в Нон-лиге, стал ключевым фактором в успехе Джуда в качестве игрока: "Я все время смотрел, как он играет. Именно так я начал любить футбол. Думаю, по тому, как я играю, вы видите, что я смотрел игру с юных лет. Этот нелегальный стиль жесткости и решительности, когда тебе нужно, отражается в моей игре, и я действительно думаю, что это происходит от того, что я смотрел, как играет мой отец.

В детстве он всегда давал мне советы по поводу футбола. Он помог мне изучить основы игры. Но как только я перешагнул определенный возраст, я почувствовал, что учусь почти для себя. Я чувствовал, что получаю опыт, которого, возможно, не было у него".

Собственно, отец и сыграл ключевую роль в решении игрока совершить переезд в Германию, где он теперь проживает вместе с матерью, Дениз Беллингэм, пока проходит период адаптации: "На кухне я профан. Я сейчас получаю еду из клуба, и моя мама помогает мне со всем этим. Мне еще предстоит этому научиться".

"Прежде чем стать хорошими родителями, они были замечательными людьми. Я вырос среди них и видел, как они взаимодействуют с другими людьми, видел, как они относятся к людям. Когда у вас есть такие люди, вам не нужно говорить, как себя вести, вы получаете это от них. Оба принадлежат к рабочему классу и наполнили меня всем, что вам нужно. Вы можете извлечь эти уроки в личной и общественной жизни, но также и в футболе: не сдаваться, усердно работать и, если вы чего-то хотите, вкладывать деньги, чтобы пойти и получить это", — сделал предельно "взрослый" вывод в конце своих рассуждений Джуд.

Следующий матч дортмундской Боруссии состоится уже сегодня (5 ноября) вечером. В 22:00 по киевскому времени начнется противостояние бельгийского Брюгге и "шмелей" на стадионе Ян Брейдель. Беллингэм — в заявке на эту игру.