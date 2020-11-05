Германия

Французский нападающий может сменить клубную прописку.

Барселона, Манчестер Сити и Ювентус заинтересованы в подписании Маркуса Тюрама из Боруссии М, сообщает Bild.

Источник отмечает, что за прогрессом футболиста, который летом 2019 перебрался в Бундеслигу из Генгама, также пристально следят Реал и Милан.

В этом сезоне Тюрам провел десять поединков в футболке "жеребцов", отличившись тремя голами и пятью ассистами.

Напомним, что ранее французский нападающий получил дебютный вызов в национальную сборную.