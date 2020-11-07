Германия

Гости забили два гола во второй половине игры.

Айнтрахт в рамках седьмого тура чемпионата Германии отправился в гости к Штутгарту и сумел спасти ничейный результат.

Франкфуртцы смогли отыграть два мяч после неудачного начала поединка.

Штутгарт — Айнтрахт Ф 2:2

Голы: Гонсалес, 17, Кастро, 37 — Силва, 61, Абрахам, 75

Штутгарт: Кобель — Соса, Кемпф, Штенцель, Климович (Калайджич, 85) — ндо, Вамангитука (Кулибали, 73), Мангаля, Гонсалес, Кастро (Дидави, 90) — Каразор (Антон, 73).

Айнтрахт Ф: Трапп — Туре (Юнес, 46), Хинтереггер, Абрахам, Цубер (Баркок, 46) — Хасебе, Кор, Ильзанкер (Соу, 80) — Камада (Костич, 87), Андре Силва, Дост.

Предупреждения: Гонсалес, Кастро — Абрахам, Баркок, Хасебе, Дост