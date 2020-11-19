Ханс-Йоахим Вацке поддержал Люсьена Фавра.
Ханс-Йоахим Вацке, фото Getty images
19 ноября 2020, 23:44
Управляющий директор Боруссии Д Ханс-Йоахим Вацке защитил главного тренера Люсьена Фавра, хоть и не решился уверенно говорить о продлении контракта.
"Я хочу поддержать Люсьена Фавра. Он пришел в 2018 году после больших потрясений и дважды финишировал вторым. Оба раза мы очень хорошо выступали в Бундеслиге. Судить о тренере только по тому, выиграл ли он чемпионат, слишком глупо.
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Мы сядем за стол вместе в январе или феврале и посмотрим, как дальше пойдут дела. Но пока нет решения. Мы довольно спокойно относимся к этим переговорам", — приводит слова функционера Goal.