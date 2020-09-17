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Читатель Football.ua Роман Котляр рассказывает о перспективах "шмелей" в кампании-2020/21.

Будущий сезон станет определяющим для Боруссии Люсьена Фавра. В случае провалов на всех фронтах, тренера могут уволить из клуба. В среде болельщиков «шмелей» за последние два сезона было много дискуссий по поводу того, стоит ли оставлять швейцарского наставника у руля команды. Результаты при новом коуче вроде бы не назовёшь провальными, но есть куча нюансов. В этой статье попробую отыскать несколько аргументов за и против дальнейшего нахождения Фавра в команде из Дортмунда.

За: Реальная борьба за чемпионство с Баварией в Бундеслиге, которой не наблюдалось с 2012 года

Начнём с позитива. Две последних салатницы дортмундцев датированы 2011 и 2012 годами, ещё при Юргене Клоппе. В то время Боруссия разрывала Германию своим тотальным прессингом, против которого не было противоядия даже у мюнхенского гранда, не говоря о клубах поскромнее. Повторив сомнительное достижение леверкузенского Байера-2002, Бавария сделала соответствующие выводы и стала планомерно наращивать свою мощь, чего не скажешь о её главном сопернике. Выход в финал Лиги Чемпионов в 2013 году стал началом конца Боруссии Клоппа. Уже в том сезоне Бундеслиги разрыв между «шмелями» и «роттен» составил внушительные 25 очков. В последующие годы ситуация не становилась лучше – 19 очков, 31 очко, 18 очков, 29 очков. Нечто похожее на борьбу за титул было в сезоне 2015/2016, первом сезоне для Томаса Тухеля у руля команды, когда отрыв составил «всего лишь» 10 очков.

Тем не менее, всю турнирную дистанцию Бавария была дьявольски стабильна, а Дортмунд терял драгоценные пункты на ровном месте. Ключевой могла стать дуэль на Сигнал Идуна Парк в 25 туре, но команды расписали гроссмейстерскую нулёвку, которая была на руку подопечным Хосепа Гвардиолы. За сезон до прихода Фавра, Дортмунд финишировал лишь на четвёртой строчке в таблице, не потеряв её исключительно благодаря лучшей, чем у Байера, разнице мячей и помощи Ганновера в последнем туре. Кроме того, команда набрала жалкие два очка в группе Лиги Чемпионов, не сумев ни разу обыграть даже АПОЭЛ, а в Кубке вылетела уже на стадии 1/8 финала.

Вот такой разобранный и дестабилизированный коллектив предстояло принять экс-наставнику Ниццы. Боруссия хотела подписать коуча ещё перед сезоном 2017/2018, но французский клуб тогда наотрез отказался отпускать Фавра в Дортмунд. Ни для кого не секрет, что первые сезоны швейцарца всегда являются триумфальными для его команд – победа в Кубке Швейцарии со скромным Серветтом, выход в Кубок УЕФА с Гертой, четвёртое место, выход в квалификацию Лиги Чемпионов с гладбахской Боруссией и третье место с тем же результатом в Ницце.

Дортмунд не был исключением. Боруссия стала зимним чемпионом в Бундеслиге с отрывом в шесть очков от Баварии (какое-то время разрыв составлял и вовсе девять очков!), во втором круге всё было в её руках, но череда провалов не позволила команде добыть вожделенное чемпионство. Но об этом мы ещё поговорим позже.

Несмотря на отсутствие хэппи энда, Боруссия имела шансы на салатницу вплоть до середины второго тайма последнего тура, когда Бавария принялась штамповать голы в ворота Айнтрахта, что уже являлось хорошим результатом! Похожая ситуация была и в минувшем сезоне. Гонка с мюнхенцами закончилась лишь в 28 туре, после минимального поражения на своём стадионе. Не потеряй Дортмунд столь много очков в первом круге, и исход мог быть совсем другим, но вновь борьба за салатницу длилась практически до последних туров, что лишь подчеркивает не случайность результатов годом ранее и плоды работы швейцарского наставника.

Против: собственно, неудачный исход тех двух походов за салатницей

Теперь рассмотрим другую сторону медали и слегка побудем пессимистами, ну или реалистами, как кому удобней. В первой половине сезона 2018/2019 Дортмунду откровенно везло в некоторых поединках. Это касается как аномального показателя xG (по итогам кампании Боруссия забила на 16 голов больше, чем ожидалось), так и изменения хода неудачно складывающихся игр. Чего стоит матч в Леверкузене, где команда проигрывала 0:2 после первого тайма, а в итоге вырвала волевую победу 4:2. К тому же, настоящим откровением стала игра Пако Алькасера, который словно запрограммированный киборг штамповал голы после выходов на замены. Отсюда такая аномальная статистика.

Щепотка везения и кураж позволили команде встретить Рождество на первой строчке в таблице, а единственное поражение случилось аж в 16 туре. Тогда выездное фиаско с Фортуной (1:2) воспринималось как досадная оплошность, но, как оказалось позднее, это был тревожный звоночек, который не был полностью услышан. Во втором круге было потеряно слишком много очков, а кульминацией стал разгром в Мюнхене (0:5). Одним невезением тут не обойтись. Нечто похожее было и по ходу прошлого сезона. 3:3 с Падерборном и осенняя пробуксовка едва не стоили Фавру работы. Помогла лишь неплохая игра во втором круге, но и там хватало негатива, вроде немыслимого поражения от Байера (3:4).

Против: Фавр – тренер с амбициями, но не тренер-победитель

Вынесу это в отдельный от предыдущего пункт. Аппетиты Аки Ватцке и Михаэля Цорка растут с каждым годом. От обретения финансовой стабильности в конце нулевых/начале десятых до обозначенной задачи бодаться с Баварией на равных на всех фронтах. Такому имперскому проекту необходимы не только опытные и сильные игроки, но и качественный тренер-перфекционист с соответствующими лидерскими навыками, который жаждет добиться успеха сам и заряжает своей энергией подопечных. Такими коучами были Клопп и Тухель – настоящие фанатики своего дела, которые всегда хотели ставить и добиваться максимальных задач, что сейчас доказывают в Ливерпуле и ПСЖ.

Люсьен Фавр всегда котировался на уровне добротных и классных коучей Европы. Он неплохой тактик, его команды играют в привлекательный футбол, он умеет давать результат здесь и сейчас, а, порой, и добиваться его вопреки общественным ожиданиям. Но он не топ-наставник. Не секрет, что дортмундская Боруссия стала его первым клубом с приставкой «топ» в карьере и настоящим тренерским экзаменом, который, пока что, он сдаёт весьма неоднозначно. Та же игра в три защитника в прошлом сезоне стала весьма успешным решением, но в ноябрьском разгроме на Альянц Арене (0:4) тренер был попросту беспомощным, квинтэссенцией чего стала замена Джейдона Санчо уже в середине первого тайма на флангового фулбэка Рафаэля Геррейро.

Результаты команды, которую тренирует Фавр, играют огромную роль и вот почему. В начале кампании 15/16 гладбахская Боруссия готовилась к долгожданному старту в Лиге Чемпионов и с оптимизмом смотрела в будущее. Неожиданные пять поражений подряд на старте Бундеслиги были восприняты как холодный душ, но многие были уверены, что это лишь временное явление. Люсьен Фавр не входил в число этих оптимистов. Швейцарец подал в отставку, сославшись на «неспособность справляться с давлением, от которого он устал». Дальнейшие результаты Боруссии в сезоне доказали, что стартовый крах «жеребцов» и впрямь был лишь фатальным стечением обстоятельств. Похожая история была и в Герте.

Если все предыдущие работодатели ставили перед Фавром довольно прозрачные задачи – сохранение прописки в элитном дивизионе (Гладбах во время прихода тренера был претендентом на вылет), а в лучшем случае финиш неподалёку от зоны еврокубков, то как Люсьен справится с давлением в Дортмунде, где всегда ставят высокие задачи? Судить об этом можно будет лишь по окончании приключения коуча с Боруссией. Предыдущие сезоны не смогли дать чёткого ответа на этот вопрос. В какой-то момент ситуация в клубе была накалена до предела и у многих возникали серьёзные опасения по поводу стабилизации результатов, а слухи прочили на Сигнал Идуна Парк нового тренера. Но Фавр сумел вновь вернуть команду на привычные рельсы, то есть сумел вырулить из непростой ситуации, несмотря на гнёт общественности. Личностный прогресс?

Тем не менее, это ни о чём особо не говорит. В сезонах 18/19 и 19/20 Боруссия имела роскошный шанс скинуть баварцев с насиженного места, но, помимо хронических проблем с реализацией, в нужный момент хромала ещё и психология. В те моменты, когда необходимо было в экстренном порядке привести игроков в чувство и не дать команде уйти в крутое пике, Фавру не удавалось добиться необходимого эффекта. Напротив, он сам выдавал довольно странные и неуместные спичи на пресс-конференциях, напоминая не тренера команды, сражающейся за титул, а наставника коллектива лишь волей судьбы и обстоятельств нашедшего себя в списке претендентов и не верящему своим глазам.

Вот его цитата после поражения в Рурском Дерби в 2019 году: «Никогда раньше не испытывал ничего подобного. Очень трудно переварить такой матч. Пенальти за игру Вайгля рукой – это просто бред. Футбол превращается в посмешище. Те, кто придумали это правило, наверняка никогда даже в зеркало не смотрели. Это же настоящий скандал! Сегодняшние рефери вообще не разбираются в футболе. Что игрокам делать, руки отрезать? Я повторяю – это скандал и позор. Большое пятно на футболе. Стал ли известен чемпион после этой игры? Да, конечно».

Домашнее фиаско 2:4 с Шальке практически лишило Боруссию шансов на салатницу, но днём позже Бавария сенсационно сыграла вничью в Нюрнберге (1:1), тем самым оставив дортмундцам рабочие шансы на итоговый триумф. Однако, уже в следующем туре последовала выездная ничья с Вердером, причём бременцы сумели отыграться с 0:2 после первого тайма. До матча тренер «шмелей» был настроен оптимистично, зато после вновь говорил о прекращении чемпионской гонки. Ирония в том, что Бавария успела потерять очки ещё и в Лейпциге двумя турами спустя. Вы можете себе представить, чтобы нечто подобное выдал Клопп в Ливерпуле после одного/двух неудачных матчей? Вопрос риторический.

За: блестящее умение работы с молодежью

Этот фактор немаловажен для Дортмунда, который годами старается развивать игроков собственной молодёжки и неоперившихся птенцов из других чемпионатов. Умение зажигать звёзды и воспитывать юных футболистов – одна из сильнейших сторон швейцарского наставника. Достаточно вспомнить, что в Дортмунде сейчас выступают сразу три его «продукта» – Марко Ройс, Торган Азар и Махмуд Дауд. Кроме того, именно под его руководством обрели известность Гранит Джака, Алассан Плеа, Кристоф Крамер, те же Ройс, Азар и многие другие. Именно под чутким вниманием Фавра вырос в футболиста планетарного масштаба Джейдон Санчо, который не демонстрировал столь искрометного футбола в дебютном сезоне на Сигнал Идуна Парк.

На данный момент в ростере команды целая россыпь талантливой молодежи, причем кое-кто из них даже не достиг совершеннолетия (Джуд Беллингем и Джованни Рейна), а ведь есть ещё Дан-Аксель Загаду, тот же Санчо, норвежский вундеркинд Эрлинг Холланд, Матеу Морей, Рейниер, Феликс Пасслак (вы могли забыть, но он всё ещё на контракте в Дортмунде), а в двери основной команды активно стучатся Юссуфа Моукоко и Иммануэль Ферай, неплохо зарекомендовавший себя в недавних товарняках. Ни много ни мало 10 человек, из которых наиболее старшему всего лишь 22 года (Пасслак). Почти целая команда!

Кроме того, вспоминаем и два прошедших сезона, когда через умелые руки тренера прошли огранку такие игроки как Кристиан Пулишич (да-да сезон 18/19 стал весьма посредственным для нынешнего вингера Челси, но Фавр давал американцу достаточно много шансов себя проявить по ходу той кампании), Юлиан Вайгль (на момент прихода Фавра в команду ему было 23 года) и Якоб Бруун Ларсен. Ну и, безусловно, Ашраф Хакими. Переход на 3-4-3 в минувшем сезоне стал настоящим подарком судьбы для марокканца, который был очень хорош в новой схеме, свободно бороздя всю правую бровку.

Такое обилие молодежи чревато не слишком стабильными результатами и большими рисками, особенно для клуба, идентифицирующего себя как охотника за титулами. Но в случае с Боруссией часто играет пресловутый сплав опыта и молодости, который даёт удовлетворительный результат. Ставка на молодых игроков имеет две стороны, но это тема не для этого текста, а с прогрессом и развитием молодняка Фавр успешно справляется.

Против: неумение играть «большие матчи»

В матчах с середняками и аутсайдерами Боруссия Фавра научилась вскрывать даже самых неудобных оппонентов, о чём красноречиво свидетельствует прошлый сезон (разумеется, всегда есть исключения вроде поражения от Униона). Неумение вскрывать «автобусных» соперников частенько вылезало команде боком в самые важные моменты, но при новом тренере эта тенденция немного пошла на спад. Однако, другая проблема никуда не делась – Боруссия по-прежнему не умеет выигрывать горловые поединки. Давайте рассмотрим подобные встречи со времён каденции Томаса Тухеля.

2015/2016 (Томас Тухель)

-поражения от Баварии в чемпионате (1:5 и 0:0 во втором круге, равносильные поражению) и кубке (3:4 по пенальти).

-3:1 по ходу матча на Энфилде и отличные шансы на выход в полуфинал Лиги Европы, но итоговые 3:4 и позорный вылет

2016/2017 (Томас Тухель)

-победа в предпоследнем туре в важнейшем матче с Хоффенхаймом (2:1), гарантировавшая прямое попадание в групповой этап Лиги Чемпионов

-3:2 с Баварией на Альянц Арене в полуфинале Кубка Германии и 2:1 в финальном матче с Айнтрахтом

-погром Бенфики (4:0) после минимального поражения в первом матче в 1/8 ЛЧ

-суммарные 3:6 от Монако в четвертьфинале Лиги Чемпионов (но тут хотя бы можно оправдать неудачу известным случаем со взрывом)

2017/2018 (Петер Бош/Петер Штёгер)

-победа над главным конкурентом за место в Лиге Чемпионов – Байером (4:0)

-поражение 1:2 уже в 1/8 финала Кубка от Баварии

-позорнейшее выступление в Лиге Чемпионов и ужасный по игре вылет от Зальцбурга в 1/8 финала Лиги Европы (1:2, 0:0)

2018/2019 (Люсьен Фавр)

-победа 3:2 над Баварией в первом круге, позволившая увеличить отрыв от мюнхенцев до семи очков

-0:5 от той же Баварии во время ответного визита, 2:4 с Шальке и 2:2 с Вердером в последних турах, окончательно похоронившие чемпионскую интригу

-бесславные 0:4 от Тоттенхэма в 1/8 Лиги Чемпионов

-неожиданный вылет от Вердера в 1/8 Кубка (3:3 и поражение по пенальти, Боруссия дважды вела в счёте по ходу дополнительного времени)

2019/2020 (Люсьен Фавр)

-0:4 от Баварии в первом круге и 0:1 во втором

-волевые победы над Интером и Славией, позволившие выйти в плей-офф ЛЧ

-поражение в одну калитку в ответке с ПСЖ в 1/8 (0:2)

-вновь вылет от Вердера, и вновь на той же стадии национального кубка (2:3)

-2:0 в Лейпциге, гарантировавшие выход в групповой этап ЛЧ на сезон 2020/2021, а также второе место

Суперкубки Германии здесь не учитывались*

Фавр не сумел хотя бы минимально решить эту проблему. Я уже писал выше о проблемах швейцарца с менталитетом, которые не могут не передаваться команде. В первом круге сезона 18/19, когда от Боруссии не ждали абсолютно ничего кроме борьбы за второе место, «шмелям» удалось всех удивить, но дело в том, что тогда на Дортмунд не оказывалось никакого давления. Зато после зимнего чемпионства ставки взлетели до небес, и ситуация в корне изменилась. С каждым туром оно всё нарастало и, как мне кажется, команда попросту перегорела. В некоторых поединках она ещё и откровенно валяла дурака ведя в счёте, например, с Майнцом, когда лишь невероятные сэйвы Романа Бюрки позволили удержать домашнюю победу 2:1. О матчах в Мюнхене и говорить нечего, там Боруссия после ухода Клоппа влетает при всех наставниках с особой изощрённостью.

Прошлой осенью Фавру удалось вернуть команде победную поступь, и она даже могла вновь оторваться от Баварии перед Рождеством, но вместо заслуженных шести очков с Лейпцигом и Хоффенхаймом было набрано лишь одно. Эту фатальную закономерность, похоже, Фавру решить так и не удастся.

За: Фавр гибкий тренер, который умеет подстраиваться под обстоятельства, развивать сильные стороны имеющихся игроков

Закончим на мажорной ноте. Тактика Люсьена Фавра не всегда приносит ожидаемый результат и некоторые его перестановки порой заставляют серьёзно задуматься. И это не комплемент. Тем не менее, тактические осечки случаются со всеми наставниками, чего стоят хотя бы эксперименты Хосепа Гвардиолы в плей-офф Лиги Чемпионов из года в год.

Фавр не является закостенелым догматиком, он готов изменить своим принципам ради общего блага, что я попытаюсь доказать далее.

После прихода швейцарца, Боруссия стала играть 4-2-3-1, где капитан команды – Марко Ройс, исполнял функции свободного художника, а Томас Дилейни и Аксель Витсель контролировали опорную зону. Не забываем и о том, что Пако тогда провёл большинство минут на поле после выходов на замену, поэтому роль фальшивой девятки исполнял то Марио Гётце, то Ройс. К тому же, Дортмунд отказался от фирменного высокого прессинга, игра ввосьмером за линией мяча, когда тот был у соперника и делая навал после возвращения владения в позиционных или контратаках.

Данная схема активно использовалась Фавром вплоть до конца осени прошлого года, когда Боруссия чередовала уверенные победы с развесёлыми 3:3 с Падерборном. Новая расстановка 3-4-3 была представлена в выездной игре с Гертой (в Бундеслиге, в Лиге Чемпионов Боруссия успела сыграть с подобной расстановкой против Интера) и обернулась успехом. Несмотря на то, что весь второй тайм Дортмунд вынужден был играть вдесятером, команда Фавра добыла победу со счётом 2:1. Новыми красками заиграли Рафаэль Геррейру и Ашраф Хакими, которые получили возможность большего креатива на поле. Смена тактической схемы – одно из лучших решений тренера за период в Дортмунде.

В межсезонье из лидеров Боруссия потеряла лишь Ашрафа Хакими, ушедшего в Интер. Потеря, конечно, серьёзная, но приход в команду Тома Менье не делает её катастрофической. Бельгийцу не чужда позиция, на которой играл марокканец в минувшем сезоне, так как он исполнял схожие функции в сборной, а также в ПСЖ, закрывая всю правую бровку.

Новый сезон Дортмунд начал с разгромной победы над Дуйсбургом (5:0) в Кубке Германии и Фавр явил миру новую расстановку, которую мы, возможно, увидим в этой кампании ещё не раз. Формально это были те же 3-4-3, но с той разницей, что Джованни Рейна исполнял роль связующего звена между атакой в лице Холланда и Санчо, и оборонительным блоком. Троица Джан, Хуммельс, Аканджи это привычное явление в обороне, а вот дальше интересно. Менье и Азар, формально играющие рядом с Беллингемом и Витселем в центре, распологались довольно высоко, ближе к воротам соперника, так что схему можно описать 3-2-3-2 ну или 3-2-5 в некоторых моментах. Вряд ли Фавр отойдёт от дающей результат схемы 3-4-3, однако будет интересно посмотреть, как он сумеет интегрировать в состав того же Беллингема или Моукоко, который сможет играть за основную команду в ноябре, после совершеннолетия.

Роман Котляр, читатель Football.ua