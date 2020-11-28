Германия

Стала известная нынешняя кадровая ситуация в команде Ханси Флика.

Бавария отправится в гости к Штутгарту в рамках девятого тура немецкой Бундеслиги.

Как сообщает официальный сайт "красных", в предстоящем матче главный тренер мюнхенцев Ханси Флик сможет рассчитывать на защитника Бенжамена Павара и хавбека Корентена Толиссо, которые восстановились от ранее полученных ушибов.

Из плохих новостей для Баварии стоит отметить возможное отсутствие центрбека Никласа Зюле из-за нелучших физических кондиций, а также защитников Йосуа Киммиха и Альфонсо Дэвиса, которые продолжают восстановительный процесс после травм.

Напомним, матч Штутгарт — Бавария состоится сегодня, 28-го ноября, в 16:30 по киевскому времени.