Германия

Авторитетное испанское издание признало форварда Баварии лучшим игроком года.

Одно из крупнейших испанских изданий AS признало нападающего Баварии и сборной Польши Роберта Левандовски лучшим футболистом 2020 года.

В прошедшем сезоне поляк выиграл с Баварией немецкую Бундеслигу и Кубок Германии, а также стал победителем Лиги чемпионов, оформив таким образом требл.

Левандовски называли главным претендентом на Золотой мяч-2020, но из-за пандемии коронавируса вручение награды в этом году не состоялось.

В кампании-2019/20 польский нападающий забил во всех турнирах 55 голов в 47 матчах. Во внутреннем чемпионате игрок сумел отличиться голом 31 раз, но даже при такой результативности Левандовски не получил Золотую бутсу, уступив эту награду игроку Лацио Чиро Иммобиле, который забил 37 голов в Серии А.

В нынешнем сезоне Левандовски уже провел 13 игр, в которых отличился 14 забитыми мячами. Помимо признания от журнала AS, форвард также стал самым влиятельным человеком года в Польше по версии местного Forbes и получил соответствующую награду.

Свой следующий матч команда Левандовски проведет в субботу, 28 ноября, когда в рамках девятого тура Бундеслиги на выезде сыграет против Штутгарта.

Ранее сообщалось, что Роберт Левандвоски претендует на звание лучшего игрока года по версии FIFA.