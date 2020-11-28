Германия

Команда Флика добыла очередную победу.

В рамках девятого тура немецкой Бундеслиги мюнхенская Бавария в гостях оказалась сильнее Штутгарта (1:3).

Вингер хозяев Кулибали открыл счет на 20- йминуте игры. Однако еще в первом тайме гости забили дважды. Сначала Кобеля огорчил Команд, а затем очередным своим голом отметился Левандовски.

Во второй половине игры Бавария забила лишь раз. Вышедший на замену Дуглас Коста расписался в воротах Штутгарта и поставил точку в матче.

Штутгарт — Бавария 1:3

Голы: Кулибали, 20 — Коман 38, Левандовски, 45, Дуглас Коста 87.

Штутгарт: Кобель - Мавропанос (Каразор, 58), Антон, Кемпф, Соса, Кулибали (Массимо, 82), Мангаля, Кастро (Климович, 58), Эндо — Вамангитука, Ферстер (Калайджич, 76).

Бавария: Нойер -Боатенг (Ньянзу, 69), Алаба, Павар, Люка Эрнандес (Зюле, 58), Мюллер, Толиссо (Хави Мартинес, 83), Гнабри (Сане, 69), Горетцка, Коман (Дуглас Коста, 69) — Левандовски.