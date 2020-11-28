Германия

"Быки" взяли три очка в равном поединке.

В рамках девятого тура немецкой Бундеслиги Лейпциг с минимальным преимуществом обыграл Арминию (2:1).

Защитник "быков" Анхелиньо открыл счет на 29-й минуте. Игрок вышел один на один с вратарем и эффектным ударом отправил мяч в сетку. В начале второго тайма Нкунку принял мяч от Ольмо и отправил его в пустые ворота, 2:0.

74-й Лейпциг не реализовал пенальти, а уже через минуту забила Арминия. Фабиан Клоса получил мяч в штрафной и отправил его в нижний левый угол ворот Гулачи.

Лейпциг - Арминия 2:1

Голы: Анхелиньо, 29, Нкунку, 46 — Клоса, 74

РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиеле (Айдара, 61), Упамекано (Конате, 46), Орбан, Хальстенберг (Нкунку, 46), Адамс, Самарджич (Забитцер, 70), Ольмо (Форсберг, 63), Кампль, Анхелиньо — Серлот.

Арминия: Ортега — Брюннер, ван дер Хорн, Лукоки, Пипер (Нильссон, 75), Ябо (Шипплок, 69), Притль, Зойферт (Фогльзаммер, 69), Хартель, Доан (Суку, 75) — Клоса.

Предупреждения: ван дер Хорн, Лукоки, Орбан, Кампль