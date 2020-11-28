Германия

Подопечные Розе набрали три очка в матче с "кобальтовыми".

Боруссия М в рамках девятого тура чемпионата Германии принимала на своем поле Шальке и добилась победы со счетом 4:1.

Гости смогли восстановить паритет после точного удара Нойхауса усилиями Рамана, но не нашли чем ответить на три следующих гола соперника.

Боруссия М — Шальке 4:1

Голы: Нойхаус, 15, Вендт, 36, Тюрам, 52, Вольф, 80 — Раман, 20

Боруссия М: Зоммер — Вендт, Янчке, Гинтер, Лазаро (Лайнер, 65) - Закария (Крамер, 65), Нойхаус (Бенеш, 81), Херрманн — Плеа, Эмболо (Штиндль, 71), Тюрам (Вольф, 71).

Шальке: Реннов — Кабак, Тиау, Настасич, Людевиг — Скрибски (Бужеляб, 81), Сердар, Раман (Шопф, 63), Маскарель, Hoppe (Шулер, 81) - Ут.

Предупреждения: Лазаро, Тюрам — Людевиг, Тиау, Ут