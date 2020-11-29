Боруссия М в рамках девятого тура чемпионата Германии принимала на своем поле Шальке и добилась победы со счетом 4:1.

Вашему вниманию видео лучших моментов матча:

Боруссия М — Шальке 4:1
Голы: Нойхаус, 15, Вендт, 36, Тюрам, 52, Вольф, 80 — Раман, 20

Боруссия М: Зоммер — Вендт, Янчке, Гинтер, Лазаро (Лайнер, 65) - Закария (Крамер, 65), Нойхаус (Бенеш, 81), Херрманн — Плеа, Эмболо (Штиндль, 71), Тюрам (Вольф, 71).

Шальке:  Реннов — Кабак, Тиау, Настасич, Людевиг — Скрибски (Бужеляб, 81), Сердар, Раман (Шопф, 63), Маскарель, Hoppe (Шулер, 81) -  Ут.

Предупреждения: Лазаро, Тюрам — Людевиг, Тиау, Ут