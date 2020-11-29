Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка девятого тура немецкой Бундеслиги.

Действующий чемпион немецкой Бундеслиги за счет победы над Штутгартом в выездном матче девятого тура внутреннего первенства сумел вернуться на первую строчку турнирной таблицы, которою уже успел облюбовать РБ Лейпциг. Успех команде Ханса-Дитера Флика принесли два точных удара в конце первого тайма: от Кингсли Комана и Роберта Левандовски, а окончательно напряжение в конце встречи снял вернувшийся из туринского Ювентуса Дуглас Коста.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча

Штутгарт — Бавария 1:3

Голы: Кулибали, 20 — Коман 38, Левандовски, 45, Дуглас Коста 87.

Штутгарт: Кобель — Мавропанос (Каразор, 58), Кемпф, Антон, Соса — Мангаля, Эндо — Вамангитука, Форстер (Калайджич, 76), Кастро (Климович, 58) — Кулибали (Массимо, 82).

Нойер — Боатенг (Ньянзу, 69), Алаба, Павар, Люка Эрнандес (Зюле, 58) — Мюллер, Толиссо (Хави Мартинес, 83) — Гнабри (Сане, 69), Горетцка, Коман (Дуглас Коста, 69) — Левандовски.