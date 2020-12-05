Германия

Football.ua анонсирует центральный поединок 10-го тура Бундеслиги.

В центральном матче 10-го тура чемпионата Германии Бавария постарается укрепить свое лидерство, сразившись с прямым конкурентом — Лейпцигом.

Бавария — Лейпциг

Суббота, пятое декабря, Альянс Арена, 19:30. Прямая трансляция на Megogo

Возможно, не за горами то время, когда противостояние Баварии и Лейпцига будет считаться главным в Германии, а Дер Класикер отойдет на второй план. Тенденция последних сезонов говорит о том, что именно "быки" двигаются к тому, чтобы навязать борьбу "красным" за первенство в то время, пока Боруссия при Фавре сражается сама с собой, проигрывая дома Кельнам. Как будет в будущем — вопрос открытый, но уже сегодня поединок Бавария — Лейпциг будет иметь колоссальное значение с точки зрения принципиальности и турнирной.

Мюнхенцы, несмотря на лидерство в чемпионате, демонстрируют не столь уверенный футбол, как в феноменальном прошлом сезоне. Касается это, в первую очередь, игры в обороне. За прошедшие девять матчей подопечные Флика пропустили аж 13 голов. К примеру, Лейпциг пропустил всего шесть. Бавария не уходит с поля без пропущенного гола уже в восьми матчах кряду во всех турнирах, и лишь невероятные атакующие резервы удерживают "красных" на вершине.

Лейпциг, который единолично занимает второе место в турнирной таблице, может похвастаться лучшим показателем игры в обороне в Бундеслиге. Конечно, атака у "быков" также на уровне, но далеко не столь бронебойная, как у Баварии. Связано это во многом с тем, что после ухода Тимо Вернера место лидера атак остается вакантным, а обязанности нынешнего форварда Челси разделила между собой вся команда.

Нет сомнений, что при любых раскладах Бавария фаворит. Аналогичный поединок на Альянц Арене в прошлом сезоне завершился со счетом 1:1. Ничья в грядущем матче будет на руку конкурентам, а победа окажет серьезную услугу как Баварии, так и Лейпцигу. "Красным", в случае завоевания трех очков, удастся оторваться от ближайшего конкурента на пять очков, а "быки" смогут возглавить таблицу после 10-го тура.