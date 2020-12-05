Германия

Команды не смогли определить победителя.

В рамках 10-го тура немецкой Бундеслиги Фрайбург выдал результативную ничью с Боруссией М (2:2).

Открыли счет гости. Эмболо в середине первого тайма обыгрался с Ларсом Штиндлем и пробил в дальний угол с 10 метров. Через девять минут ответили хозяева. Грифо пробил через себя, но Лингарт сумел подставить голову и мяч залетел в ворота.

Второй тайм начался уже с гола хозяев. Абитр назначил пенальти в ворота Зоммера, который реализовал Грифо. Но через минуту Плеа дальним ударом застал вратаря Фрайбурга врасплох — 2:2.

Фрайбург — Боруссия М 2:2

Голы: Лингарт, 32, Грифо, 49 — Эмболо, 23, Плеа, 50

Фрайбург: Мюллер — Гульде, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер — Шмид, Хефлер, Сантамария, Грифо (Тиль, 83), Хелер (Шаллаи, 74) — Демирович (Петерсен, 74).

Боруссия М: Зоммер — Лайнер (Лазаро, 64), Гинтер, Вендт, Крамер — Штиндль, Закария (Бенеш, 53), Вольф (Тюрам, 65), Нойхаус — Плеа, Эмболо.

Предупреждения: Шлоттербек, Нойхаус, Плеа.