Завершился заключительный поединок тура Бундеслиги.
Игроки Хоффенхайма, Getty Images
07 декабря 2020, 23:24
В рамках 10-го тура немецкой Бундеслиги Хоффенхайм дома без особых проблем справился с Аугсбургом (3:1).
На 17-й минуте Грилич вывел вперед хозяев. В середине первого тайма Калиджури сумел счет сравнять.
Однако второй тайм начался со второго гола Грилича, а на 50-й Бебу забил третий мяч.
После данного противостояния Хоффенхайм идет на 10-м месте, а Аугсбург — 11-й.
Хоффенхайм - Аугсбург 3:1
Голы: Грилич, 17, 46, Бебу, 60 — Калиджури, 31
Хоффенхайм: Бауманн — Пош, Фогт, Нордтвейт, Руди (Сков, 69) — Сессеньон, Баумгартнер (Гачинович, 87), Гриллич, Самассеку, Крамарич — Бебу.
Аугсбург: Гикевич — Фрамбергер (Гумны, 72), Сухи, Гауэлеу, Удуохай — Калиджури, Груэсо, Штробль, Варгас, Грегорич (Рихтер, 61) — Нидерлехнер.
Предупреждение: Гумны.