Германия

Завершился заключительный поединок тура Бундеслиги.

В рамках 10-го тура немецкой Бундеслиги Хоффенхайм дома без особых проблем справился с Аугсбургом (3:1).

На 17-й минуте Грилич вывел вперед хозяев. В середине первого тайма Калиджури сумел счет сравнять.

Однако второй тайм начался со второго гола Грилича, а на 50-й Бебу забил третий мяч.

После данного противостояния Хоффенхайм идет на 10-м месте, а Аугсбург — 11-й.

Хоффенхайм - Аугсбург 3:1

Голы: Грилич, 17, 46, Бебу, 60 — Калиджури, 31

Хоффенхайм: Бауманн — Пош, Фогт, Нордтвейт, Руди (Сков, 69) — Сессеньон, Баумгартнер (Гачинович, 87), Гриллич, Самассеку, Крамарич — Бебу.

Аугсбург: Гикевич — Фрамбергер (Гумны, 72), Сухи, Гауэлеу, Удуохай — Калиджури, Груэсо, Штробль, Варгас, Грегорич (Рихтер, 61) — Нидерлехнер.

Предупреждение: Гумны.