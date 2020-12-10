Германия

Председатель правления Баварии заявил, что не собирается покупать норвежского нападающего.

Председатель правления мюнхенской Баварии Карл-Хайнц Румменигге считает, что на данный момент у клуба нет необходимости в приобретении форварда Боруссии Дортмунд Эрлинга Холанда.

"Холанд провел в Германии почти год и стал его главным героем. Он просто зверь, ведь он очень много забивает. Этот парень полностью заслужил выиграть Golden Boy.

Сейчас он счастлив в Дортмунде, да и честно говоря, пока у нас есть Левандовски, Холанд нам не нужен. Не знаю, что может случиться в будущем, но пока я нахожусь в Баварии, мы не будем покупать игрока похожего на Левандовски", — приводит слова Румменигге Tuttosport.

Отметим, что в текущем сезоне Холанд провел в составе "шмелей" 14 матчей, в которых забил 17 голов и отдал три результативные передачи.

Контракт норвежца с клубом действует до лета 2024 года, а трансферная стоимость игрока составляет 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд выбыл до конца года из-за травмы.