Германия

Английский полузащитник желает сменить клубную прописку.

Джейдон Санчо уведомил руководство Боруссии Д о желании покинуть клуб в следующее летнее трансферное окно, сообщает Sky Sports со ссылкой на Todofichajes.

Вингер провел великолепный прошлый сезон и привлек интерес многих клубов, но все-таки остался в Дортмунде еще на год.

В минувшем сезоне на счету Санчо было 20 голов и 20 голевых передач за дортмундскую Боруссию в 44 матчах во всех турнирах. В нынешнем — за 9 игр он успел набрать лишь 6 голевых действий (2 гола + 4 голевые).

Напомним, что ранее Боруссия Д отклонила очередное предложение Манчестер Юнайтед по Санчо.