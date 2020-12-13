Германия

"Горняки" упустили победу в заключительные минуты поединка.

Завершился поединок 11-го тура, в котором Аугсбург сошелся в домашнем противостоянии с Шальке.

У "горняков" была идеальная возможность добыть дебютную победу в текущем сезоне чемпионата Германии, однако вышедший на замену Рихтер своим голов в компенсированное время помешал этим планам.

Отметим, что Аугсбург добыл волевую ничью, будучи в меньшинстве после удаления Нидерлехнера на 53-й минуте.

Аугсбург — Шальке 2:2

Голы: Сердар, 32 (АГ), Рихтер, 90+3 — Раман, 52, Бужеляб.

Аугсбург: Гикевич, Фрамбергер, Гауэлеу, Удуохай, Гумны (Финнбогасон, 71), Калиджури, Варгас, Хедира, Груэсо (Грегорич, 71), Штробль (Рихтер, 59; Оксфорд, 90+3), Нидерлехнер.

Шальке: Ферманн, Стамбули, Сане, Кабак, Очипка, Маскарель, Шопф, Сердар, Бужеляб, Ут (Боздоган, 20; Настасич, 89), Раман (Скрибски, 82).

Предупреждения: Нидерлехнер, Хедира - Сане, Кабак, Ферманн, Скрибски.

Удаление: Нидерлехнер, 53.