Германия

Роман Котляр — о том, кто будет руководить "шмелями" до конца сезона.

Боруссия Дортмунд уволила Люсьена Фавра с поста главного тренера. Исполняющим обязанности назначен помощник швейцарского специалиста – Эдин Терзич. Фигура, знакомая исключительно в кругу поклонников дортмундского клуба, но его история довольно интересна. По слухам – это лишь временная опция перед летним приходом нынешнего наставника другой Боруссии – Марко Розе, но от того не менее увлекательно как нынешний наставник "шмелей" сумеет справится с текущими проблемами команды.

Эдин Терзич родился в семье югославского иммигранта в городке Мендене, что в земле Северный Рейн-Вестфалия. Несмотря на место рождения в, возможно, самом футбольном регионе Германии, выдающуюся карьеру в качестве игрока построить не удалось. Футболист боснийского происхождения, к слову, умевший одинаково хорошо бить как с левой, так и с правой ноги, ни разу не сумел поиграть не то, что в Бундеслиге, а даже во втором и третьем дивизионах, играя в заштатных Клоппенбурге, Вестфалии, Ваттеншайде и др.

Летом 2013 года повесил бутсы на гвоздь в Боруссии, правда, не в дортмундской, а в Боруссии Дрешеде. Любопытно, что в этом клубе он успел поиграть под руководством своего брата – Алена, который старше его всего лишь на два года. Вскоре, оба окажутся в структуре "шмелей". Ален будет заниматься аналитикой и скаутингом, а вскоре примет вторую команду Боруссии после ухода в Хаддерфсилд Яна Зиверта, ну а Эдин успел потрудится скаутом и помощником Юргена Клоппа и тренера молодежки – Ханнеса Вольфа.

Вскоре, перспективного наставника позвал в свой тренерский штаб тогдашний наставник турецкого Бешикташа Славен Билич, который якобы впечатлился блестящим предматчевым анализом сборной Ирландии в исполнении Терзича перед поединком Евро-2012 с Хорватией, когда наставником "клетчатых" был именно Билич. Сотрудничество двух наставников продолжилось и в Вест Хэме.

Тогда же в одном из интервью после того, как Юрген Клопп назвал себя "Нормальным", Эдина попросили охарактеризовать коуча "молотобойцев", на что он ответил: "Если кто-то ищет слово, которым можно описать Славена, то это – Амбициозный". Увы, вскоре руководство Вест Хэма приняло решение уволить Билича по причине неудовлетворительных результатов, а с уходом одного из своих менторов, клуб покинул и его протеже.

Ждать нового предложения пришлось недолго. Новоиспеченный тренер дортмундской Боруссии Люсьен Фавр позвал хорошо знакомого с клубной структурой и реалиями наставника в свой тренерский штаб.

Незадолго до этого Терзич окончил тренерские курсы в английской ассоциации футбола, по итогам которых получил тренерскую лицензию UEFA Pro. Кроме того, он уже успел поруководить Боруссией в одном поединке Бундеслиги. Правда, импровизированный дебют получился неудачным. Ведя 3:0 по ходу встречи, дортмундцы позволили Хоффенхайму свести матч к ничьей.

Назначение Терзича, особенно в контексте слухов о грядущем приходе Марко Розе, вполне понятно. Повторять ошибки прошлого было бы неправильно. Я имею ввиду сорвавшийся переход Юлиана Нагельсмана летом 2019 года, когда Дортмунд решил не терять сезон с временщиком у руля после посредственной кампании 2017/18 и назначил главным тренером Люсьена Фавра. Но речь здесь не о нынешнем наставнике гладбахской Боруссии.

Что из себя представляет Эдин Терзич в качестве главного тренера нам еще предстоит узнать. Не исключено, что он попытается взять в тренерский штаб и своего брата, который до сих пор находится в структуре клуба, только вот Ален Терзич приверженец схемы 4-3-3, а Боруссия играет совершенно другой формацией. Тем не менее, не исключено и возвращение к 4-2-3-1, активно использовавшимися Люсьеном Фавром в его первом сезоне в Дортмунде.

Называть нового рулевого "шмелей" дортмундским Ханси Фликом, пока, безосновательно, но данный эксперимент будет весьма интересным. Новая метла всегда метет по-новому, поэтому оценивать тренерские способности Эдина Терзича мы сможем лишь не раньше второго круга. Но то, что команде нужна эмоциональная встряска здесь и сейчас, когда сезон еще далеко не потерян – факт. Перед кратковременной зимней паузой Боруссию ждет три тяжелейших выезда – в Бремен и Берлин (а Унион выглядит невероятно достойно в этом сезоне) в рамках Бундеслиги, и в Брауншвейг в Кубке Германии. Повторить, как минимум, недавнюю судьбу Петера Штегера Эдину Терзичу вполне по силам.

Роман Котляр, Football.ua