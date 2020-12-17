Германия

Наставник "волков" высказался о поражении от Баварии в матче чемпионата Германии.

В рамках 12-го тура немецкой Бундеслиги Бавария добыла волевую победу над Вольфсбургом благодаря дублю Роберта Левандовски. Главный тренер "волков" Оливер Гласнер поделился эмоциями от результата данного поединка.

"Я очень огорчен тем, что мы не смогли взять даже одно очко. Это было бы заслуженно. Мы показали очень хорошую игру, не хватало лишь несколько мелочей".

"Мы позволили Баварии создать довольно мало моментов и в свою очередь смогли создать несколько. Парни приложили очень много сил, но возвращаются домой с пустыми руками. Очень жаль", — приводит слова Гласнера официальный сайт Баварии.

В следующем туре чемпионата Германии Вольфсбургу предстоит домашняя встреча со Штутгартом, которая состоится в воскресенье, 20 декабря, в 19:00 по киевскому времени.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!



​Переходи по ссылке и будь в тренде!