Германия

Наставник мюнхенцев высказался о победе над Вольфсбургом в матче чемпионата Германии.

В рамках 12-го тура немецкой Бундеслиги Бавария добыла волевую победу над Вольфсбургом благодаря дублю Роберта Левандовски. Главный тренер мюнхенского гранда Ханси Флик поделился эмоциями от результата данного поединка.

"У команды должен быть характер — мы его показали против Вольфсбурга. Именно поэтому мы заслужили эту победу. Мы играли против очень хорошей команды. Для нейтрального болельщика это был интересный матч".

"После пропущенного мяча мы смогли хорошо отыграться. Сравняв счет до перерыва, мы послали важный сигнал. Было заметно, что мы хотим непременно победить".

"Я пообещал своей маме, у которой сегодня день рождения, что мы возьмем три очка. Так что я доволен. В Леверкузене мы хотим по возможности завершить великолепный и очень успешный 2020 год, добыв три очка", — приводит слова Флика официальный сайт Баварии.

В следующем туре чемпионата Германии Баварии предстоит выездная встреча с Байером, которая состоится в субботу, 19 декабря, в 19:30 по киевскому времени.

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