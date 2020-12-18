Германия

После череды неудач специалиста отправили в отставку.

Руководство гельзенкирхенского Шальке после очередного поражения от Фрайбурга (0:2) уволило главного тренера Мануэля Баума. Об этом сообщает Kicker.

По информации источника, исполнять обязанности Баума ближайшие две игры будет известный специалист Хуб Стевенс. Он уже трижды возглавлял клуб (1996-2002, 2011-2012, 2019).

Шальке 28 матчей подряд не может выиграть и занимает последнее, 18-е место в таблице Бундеслиги с четырьмя очками в активе.

Отметим, Баум возглавил гельзенкирхенцев в сентябре 2020 года, подписав двухлетний контракт с клубом.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!



​Переходи по ссылке и будь в тренде!