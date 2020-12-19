Германия

Команда Стевенса не добыла положительного результата.

В рамках 13-го тура немецкой Бундеслиги Шальке в домашних стенах уступил Арминии (0:1).

В первом тайме команды не отличались голевыми действиями, но во второй половине игры Фабиан Клос вывел гостей вперед. Этот мяч так и остался единственным в игре.

Шальке 29 матчей подряд не может выиграть и занимает последнее, 18-е место в таблице Бундеслиги с четырьмя очками в активе. Арминия — 16-я.

Шальке — Арминия 0:1

Гол: Клос, 53

Шальке: Фарманн — Стамбули, Сане, Кабак, Очипка — Мендиль (Скрибски, 70), Маскарель (Тиав, 15), Шопф (Кутуджу, 70), Сердар, Бужеляб (Арит, 55) — Раман.

Арминия: Ортега — Брюннер (Суку, 81), ван дер Хорн, Пипер, де Медина — Доан, Гебауэр, Притль, Хартель (Кунце, 81), Клос (Шипплок, 71) — Кордова.

Предупреждения: Очипка, Притль, Пипер, Сердар, Мендиль, Брюннер, Шипплок, Арит, Доан.