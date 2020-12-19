Германия

Форвард Боруссии М отличился со знаком "минус".

В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги Хоффенхайм на выезде обыграл Боруссию М (1:2).

При счете 1:1 у хозяев красную карточку получил французский форвард Маркус Тюрам, чем очень подвел свою команду.

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Дело в том, что игрок во время конфликта с защитником Хоффенхайма Штефаном Пошу плюнул тому в лицо, сообщает Kicker. Арбитр встречи Франк Вилленборг без раздумий удалил футболиста.

Это первое удаление в карьере 23-летнего Тюрама. В текущем сезоне он провел 20 матчей в футболке Боруссии М во всех турнирах, в которых забил четыре гола.

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