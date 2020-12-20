Германия

Наставник Баварии помимо четырех трофеев выиграл Лигу Чемпионов, однако награду получил тренер Ливерпуля.

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге высказался о том, что Ханс-Дитер Флик не получил награду Лучший тренер года от ФИФА.

Напомним, что данный приз достался наставнику Ливерпуля Юргену Клоппу, который стал чемпионом АПЛ с мерсисайдским клубом.

"Ханси заслужил эту награду. Даже Юрген Клопп справедливо сказал, что был удивлен. Но Ханси выиграл пять трофеев. Ханси был разочарован, – цитирует Румменигге Twitter Bayern&Germany.

Ранее Румменигге выразил сомнение в способности мюнхенцев потянуть расходы на трансфер форварда ПСЖ Килиана Мбаппе