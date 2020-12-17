Германия

Глава правления клуба выразил сомнение в способности мюнхенцев потянуть расходы на трансфер французского игрока.

Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе в данный момент является одним из наиболее желанных для подписания топ-клубами представителей своей страны. Однако из состязаний в борьбе за звездного футболиста досрочно выбыла мюнхенская Бавария.

Об этом можно судить, опираясь на слова главы совета директоров "Красной машины" Карла-Хайнца Румменигге, которые он произнес в своем интервью французскому изданию Le Figaro, на который делает ссылку испанский ежедневник Diario AS.

"Меня вдохновляет то, как играет Мбаппе, но мы никогда не сможем заманить его к нам, в Баварию. В любом случае, ему хорошо в его нынешнем клубе. Президент ПСЖ, Нассер Аль Хелаифи — мой хороший друг, и я не собираюсь беспокоить по поводу возможного трансфера".

Напомним, что ранее Килиан просил журналистов не строить преждевременных догадок относительно его будущего в ПСЖ, а клуб начал с ним и Неймаром переговоры о продлении контракта сразу после успешной игры против Истанбул Башакшехир в рамках последнего тура Лиги чемпионов УЕФА (5:1).

Трансферная стоимость 21-летнего футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 180 млн евро.

В следующий раз за игрой Мбаппе и его команды можно будет понаблюдать во время гостевого матча ПСЖ в рамках французской Лиги 1 против Лилля, который пройдет в воскресенье, 20 декабря.