Германия

Хавбек рассказал о переговорах с мюнхенцами.

Полузащитник ПСВ Марио Гетце заявил, что в летнее трансферное окно мог вновь стать футболистом Баварии.

"Летом мы открыто говорили о моем будущем, о планах в Баварии. В клубе сказали, что ценят меня как человека и игрока, и что они могли бы снова вернуть меня в Баварию.

Флика такой же плотный график, как и у меня в ПСВ. Он отличный тренер. Принять команду в середине сезона и довести ее до требла — впечатляет.

Я не хочу исключать возвращение в Бундеслигу. Для меня возможны оба варианта. Но сейчас я в Эйндховене и полностью сосредоточен на наших целях", — цитирует Гетце Goal.

Ранее главный тренер сборной Германии подтвердил, что он продолжает наблюдать за игрой Гетце.