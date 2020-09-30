"Фармацевты" хотят заполучить боснийского защитника.
Сеад Колашинац, Getty Images
30 сентября 2020, 13:58
Защитник Арсенала Сеад Колашинац может присоединиться к Байеру до закрытия трансферного окна.
Как сообщает Sky Sports, "фармацевты" хотят подписать боснийского фулбека и уже начали переговоры с руководством лондонского клуба. Сам футболист также заинтересован в возращении в Германию по семейным причинам.
Действующий контракт Колашинаца с Арсеналом рассчитан до июня 2022 года.
В новом сезоне 27-летний игрок провел три поединка в футболке "канониров".
Ранее сообщалось, что Байер подписал защитника Атлетико Сантьяго Ариаса.