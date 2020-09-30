Германия

"Фармацевты" хотят заполучить боснийского защитника.

Защитник Арсенала Сеад Колашинац может присоединиться к Байеру до закрытия трансферного окна.

Как сообщает Sky Sports, "фармацевты" хотят подписать боснийского фулбека и уже начали переговоры с руководством лондонского клуба. Сам футболист также заинтересован в возращении в Германию по семейным причинам.

Действующий контракт Колашинаца с Арсеналом рассчитан до июня 2022 года.

В новом сезоне 27-летний игрок провел три поединка в футболке "канониров".

Ранее сообщалось, что Байер подписал защитника Атлетико Сантьяго Ариаса.