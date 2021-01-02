Германия

Завершился матч 14-го тура чемпионата Германии.

В поединке 14-го тура Бундеслиги Лейпциг на выезде сумел отпраздновать минимальную победу над Штутгартом.

По итогам игрового дня, "быки" сумели возглавить турнирную таблицу, опередив Баварию на одно очко. Правда, у "красных" есть одна игра в запасе.

Штутгарт — Лейпциг 0:1

Гол: Ольмо, 67

Штутгарт: Кобель — Штенцель (Мавропанос, 58), Антон, Кемпф (Климович, 83) — Вамангитука, Мангаля, Эндо, Кастро (Форстер, 75), Соса — Каладжич (Кулибали, 58), Гонсалес

Лейпциг: Гуляши — Хальстенберг, Упамекано, Орбан — Анхелиньо, Кампль (Кампль, 66), Забитцер, Адамс (Клостерманн, 81) — Ольмо, Форсберг (Сорлот, 73), Хайдара

Предупреждения: Штенцель, Соса — Забитцер

Незабитый пенальти: Форсберг, 22