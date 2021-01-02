Завершился матч 14-го тура чемпионата Германии.
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02 января 2021, 23:24
В поединке 14-го тура Бундеслиги Лейпциг на выезде сумел отпраздновать минимальную победу над Штутгартом.
По итогам игрового дня, "быки" сумели возглавить турнирную таблицу, опередив Баварию на одно очко. Правда, у "красных" есть одна игра в запасе.
Штутгарт — Лейпциг 0:1
Гол: Ольмо, 67
Штутгарт: Кобель — Штенцель (Мавропанос, 58), Антон, Кемпф (Климович, 83) — Вамангитука, Мангаля, Эндо, Кастро (Форстер, 75), Соса — Каладжич (Кулибали, 58), Гонсалес
Лейпциг: Гуляши — Хальстенберг, Упамекано, Орбан — Анхелиньо, Кампль (Кампль, 66), Забитцер, Адамс (Клостерманн, 81) — Ольмо, Форсберг (Сорлот, 73), Хайдара
Предупреждения: Штенцель, Соса — Забитцер
Незабитый пенальти: Форсберг, 22