Менеджер недоволен выступлениями своей команды.
Петер Бош, getty images
03 января 2021, 13:53
Главный тренер Байера Петер Бош высказал свое мнение о поражении его команды в матче Бундеслиги против Айнтрахта (2:1).
"Весь матч мы пытались найти свою игру, но ни один игрок, ни команда в целом не показали своего уровня. Айнтрахт играл лучше, имел больше моментов и заслуженно победил".
"У нас ничего не получалось — то как мы владели мячом, как защищались и как атаковали. Такого не должно происходить, но иногда это случается. На следующей недели мы покажем лучший футбол", — сказал Бош официальному сайту Байера.
Ранее сообщалось, что турнирную таблицу возглавил Лейпциг, который на выезде обыграл Штутгарт.