Германия

Менеджер недоволен выступлениями своей команды.

Главный тренер Байера Петер Бош высказал свое мнение о поражении его команды в матче Бундеслиги против Айнтрахта (2:1).

"Весь матч мы пытались найти свою игру, но ни один игрок, ни команда в целом не показали своего уровня. Айнтрахт играл лучше, имел больше моментов и заслуженно победил".

"У нас ничего не получалось — то как мы владели мячом, как защищались и как атаковали. Такого не должно происходить, но иногда это случается. На следующей недели мы покажем лучший футбол", — сказал Бош официальному сайту Байера.

Ранее сообщалось, что турнирную таблицу возглавил Лейпциг, который на выезде обыграл Штутгарт.