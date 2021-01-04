"Быки" составят Милану конкуренцию в борьбе за защитника.
Мохамед Симакан, getty images
04 января 2021, 18:59
Лейпциг рассматривает кандидатуру Мохамеда Симакана в качестве замены для Дайота Упамекано, сообщает журналист RMC Лоик Танзи.
Центральный защитник Страсбура провел отличный год и привлек интерес серьезных клубов, а потому довольно скоро должен пойти на повышение.
В текущем сезоне Лиги 1 на счету 20-летнего Симакана 17 матчей, в которых он отметился одним забитым голом.
Нынешний контракт со Страсбуром игрока молодежной сборной Франции (2 матча, 1 гол) рассчитан до лета 2023 года.
Напомним, что Милан предложил 15 миллионов евро Страсбуру за Симакана.