Германия

"Быки" составят Милану конкуренцию в борьбе за защитника.

Лейпциг рассматривает кандидатуру Мохамеда Симакана в качестве замены для Дайота Упамекано, сообщает журналист RMC Лоик Танзи.

Центральный защитник Страсбура провел отличный год и привлек интерес серьезных клубов, а потому довольно скоро должен пойти на повышение.

В текущем сезоне Лиги 1 на счету 20-летнего Симакана 17 матчей, в которых он отметился одним забитым голом.

Нынешний контракт со Страсбуром игрока молодежной сборной Франции (2 матча, 1 гол) рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, что Милан предложил 15 миллионов евро Страсбуру за Симакана.