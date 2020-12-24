Италия

Мохамед Симакан может в январе перебраться в Италию.

Милан намерен расстаться с Маттео Мусаккьо и уже присмотрел замену для аргентинского центрального защитника — сообщает calciomercato.it.

Речь идет о 20-летнем защитнике Страсбура Мохамеде Симакане, которого эльзасцы готовы продать за 15 миллионов евро. Сам уроженец Марселя мечтает оказаться в Милане и уже попросил клуб о трансфере.

Нынешний контракт со Страсбуром игрока молодежной сборной Франции (2 матча, 1 гол) рассчитан до лета 2023 года.

В составе первой команды Страсбура Симакан сыграл 36 матчей в Лиге 1 (1 гол). Оценить его игру вы можете по видео:

Ранее сообщалось, что Дженоа интересуется Мусаккьо, с которым хочет расстаться Милан.