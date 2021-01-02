Италия

"Россонери" надеются подписать футболиста.

Защитник французского Страсбура Мохамед Симакан попал в сферу интересов Милана. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на L’Equipe.

По информации источника, "россонери" предложили французскому клубу 15 миллионов евро за футболиста а также бонусы.

Однако Страсбур не спешил расставаться с игроком и намерен выручить за него порядка 20 миллионов.

В текущем сезоне Лиги 1 на счету 20-летнего Симакана 17 матчей, в которых он забил один гол.

Отметим, что Милан уже проявлял интерес к футболисту в апреле 2020 года, но тогда стороны не договорились о трансфере.

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