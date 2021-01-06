Германия

Вашему вниманию самые эффектные взятия ворот пятой в главном немецком чемпионате.

Джером Боатэнг (слева), Роберт Левандовски (по центру) и Бастиан Швайнштайнгер, Getty Images

Джером Боатэнг (слева), Роберт Левандовски (по центру) и Бастиан Швайнштайнгер, Getty Images

В истории футбола было множество необычно исполненных стандартов и неординарных взятий ворот. Однако, один из выделяющихся и самый популярный вид оригинальных голов — гол пяткой.

Официальный ютуб-канал Бундеслиги собрал для вас десять лучших голов пятой в истории главного немецкого чемпионата.

В десятку вошли шедевры таких звезд, как Роберт Левандовски, Леон Бейли, Бастиан Швайнштайгер и Франк Рибери.

Вашему вниманию топ-10 голов пятой в истории Бундеслиги: