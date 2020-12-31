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Известное испанское издание подвело собственные итоги уходящего года.

В канун празднования Нового года испанское издание Marca решило подвести итоги уходящего года, составив рейтинг из 100 лучших футболистов, по мнению реакции.

На вершине рейтинга расположился польский нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски, "уровень которого не подлежал сомнению по ходу всего календарного года", как считает издание. С показателем в 55 голов и 10 результативных передач в 47 сыгранных официальных поединках, Левандовски стал наиболее результативным игроком Европы в 2020-м.

Следом за поляком, расположился его партнер по команде — Йосуа Киммих, который продолжает укореняться в роли одного из лучших полузащитников мира на данный момент. Издание отметило семь точных ударов и 17 голевых передач, которые совершил немец, периодически выпадавший из обоймы в результате травм.

Тройку лучших замкнул юный нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе, который является одним из наиболее желанных лотов в ближайшие трансферные кампании. Marca уверена, что, несмотря на не самое выдающееся выступление во время финальной части Лиги чемпионов в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, перед французским футболистом все равно открыты все возможности на пути к званию лучшего игрока мира уже в ближайшем будущем.

За пределами зоны топ-3 стоит отметить пятую позицию Криштиану Роналду из туринского Ювентуса, которого опередил Серхио Рамос из мадридского Реала. В то же самое время, нападающий каталонской Барселоны Лионель Месси оказался на границе 10 лучших футболистов в данном рейтинге, а его сумели опередить Эрлинг Холанд, Мануэль Нойер, Карим Бензема и Неймар.

Примечательно, что первый игрок из английской Премьер-лиги встречается лишь на 12-й позиции, которую занимает защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд, а выступление одного из наиболее ярких игроков нынешнего сезона, полузащитника Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеша редакция оценила лишь 30-м местом в рейтинге. Замкнул сотню лучших защитник Фиорентины Мартинес Куатра.





С полным рейтингом можно ознакомиться на официальном сайте издания.

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