Италия

Подъём Милана, назначение Пирло, трофей Иммобиле и многое другое — в итоговом материале Сергея Шевченко.

Возвращение Ибрагимовича в Италию

Пандемия коронавируса COVID-19 накрыла весь мир в начале 2020 года, а в пределах Европы одной из наиболее пострадавших стран оказалась Италия. Но даже столь серьезная глобальная проблема не смогла "добить" розыгрыш Серии А ни прошлого сезона, ни не позволить начать новую страницу в истории футбола данной страны. На Апеннинском полуострове продолжили играть, а если данный процесс запущен, то интересные события в нем происходят сами собой.

Переход, задавший тон на целый год. Идея вернуть легендарного шведа в Милан смотрелась безумной и рискованной, были опасения, что нынешний Ибрагимович – скорее, шоумен, нежели игрок для серьёзных задач, но реальность превзошла даже самые оптимистические варианты. Златан доказал, что и в 39 лет остаётся топ-бомбардиром (20 мячей в чемпионате за календарный год, причём в этом сезоне у него фантастические 10 голов в шести матчах), но главное – он воодушевил игроков "россонери". Само наличие Ибры в команде повысило её уровень и будто вернуло дух настоящего суперклуба. Как тут не вспомнить, что клуб едва не расстался с Ибрагимовичем по окончании минувшего сезона, но, к счастью, оставил главную звезду.

Локдаун в Серии А

Куда же без основной темы 2020 года? Коронавирус затронул практически все футбольные турниры мира, но в Италии получилось особенно драматично. Серия А – первый из топ-чемпионатов, где весной сначала пытались играть без зрителей, после чего вовсе закрылись на карантин, причём с фирменными эмоциями. Типичным итальянским хаосом стали истории с переносом кубкового матча Ювентус – Милан и несостоявшейся отменой матча Парма – СПАЛ. Выход из локдауна тоже дался непросто, с закулисной борьбой футбольной и гражданской властей, но летом Кальчо всё-таки вернулся.

Летний провал Лацио

Именно Лацио выглядел главным конкурентом Ювентуса в борьбе за "скудетто"-2020. Команда Симоне Индзаги уверенно провела зиму, отлично проявив себя в матчах с лидерами чемпионата. Настрой на завершающий отрезок сезона был максимальным, но чрезмерная ответсвенность, видимо, и подвела римлян наряду с очень уж короткой скамейкой запасных. Лацио проваливал один тур за другим и быстро растерял шансы на титул. Лишь благодаря заранее обеспеченной форе "бьянкочелести" сохранили хотя бы место в Лиге чемпионов, что уже стало неплохим достижением, но аппетит успел прийти во время еды.

Золотая бутса Иммобиле

Индивидуальный топ-трофей всё-таки достался конкретному "лациале". Чиро Иммобиле, главный бомбардир Лацио последних лет, стал голеадором №1 во всей Европе. Итальянцы не выигрывали этот приз с 2007 года, когда обладателем "Бутсы" стал Франческо Тотти. Победу Иммобиле справедливо критикуют: его показатель "гол за матч" ниже, чем у Роберта Левандовски, а значительную часть мячей Чиро провёл с 11-метровых – правда, он их часто и зарабатывал. Так или иначе, это весомое достижение для клуба с относительно скромными возможностями и форварда, который до перехода в Лацио долго не мог себя найти.

Продажа Ромы Дэну Фридкину

Долгожданное событие для болельщиков другого римского клуба. Джеймс Паллотта, на которого так надеялись в Риме, за последние несколько лет стал одиозной фигурой. Тифози мечтали о дне, когда он продаст клуб, и такой шанс предоставился – Ромой заинтересовался американский миллиардер Дэн Фридкин. Сделку должны были закрыть ещё в январе, но продажа сорвалась, а последовавший локдаун, казалось, закрывает любую возможность продажи. В августе, однако, римлян ждал сюрприз: Фридкин всё-таки стал новым владельцем клуба. Громкого усиления пока нет, да и Паулу Фонсека сохранил свой пост, но команда уже заиграла увереннее. Здесь важна перспектива: какие средства будут вкладываться для усиления состава и как оперативно будет решаться вопрос постройки стадиона.

Назначение Андреа Пирло

Возможно, главное событие в контексте сезона-2020/21. Ювентус, разочаровавшись игрой команды при Маурицио Сарри, пошёл на авантюру, назначив главным тренером легендарного, но абсолютно неопытного в этом ремесле человека. Идеи Андреа Пирло выглядели любопытно, но реализовать их удаётся далеко не в каждом матче. Кроме того, игра "бьянконери" очень уж зависит от мастерства Криштиану Роналду, а защиту выкосила эпидемия травм. Как следствие, Юве теряет очки намного чаще привычного и уже существенно отстаёт в таблице от двух миланских грандов. Вишенка на торте – домашние 0:3 от Фиорентины. Если команда не прибавит в новом году, то "скудетто" впервые за десятилетие останется "бесхозным". Крах для туринского суперклуба, зато превосходная интрига для чемпионата как такового.

Переименование стадиона в Неаполе

Минуты молчания стали для Серии А привычным ритуалом: жертвы эпидемии коронавируса, Паоло Росси, Диего Марадона… Уход одного из величайших футболистов в истории – безусловная трагедия для Аргентины и для Неаполя, на улицах которого всегда можно было найти упоминания о "десятке" их любимой команды. Наполи провёл несколько матчей в форме, повторяющей аргентинскую (причём играл на редкость успешно), а стадион Сан-Паоло, один из крупнейших в Италии, отныне называется Стадио Диего Армандо Марадона.

Конфликт Гомеса и Гасперини

Дела земные, суетные. Аталанта, которая за последние несколько лет была воплощением футбольной сказки, оказалась не такой уж идеальной. Более того, поссорились между собой две ключевые фигуры – капитан и главный тренер. Их конфликт был настолько жёстким, что руководство оказалось перед выбором: от кого-то из них надо избавляться. Шансов у 32-летнего Гомеса не было, тренер важнее по определению. Алехандро пока не ушёл, но уже не попал в заявку на матч с Ромой, так что шансы на поворот вспять минимальны. Останется ли Аталанта прежней? Сохранит ли позиции наверху таблицы? Победа над римлянами доказывает, что у "Богини" найдутся свои козыри, только вот оценивать итоги случившегося необходимо на дистанции.

Самый быстрый гол

Игра Сассуоло – Милан подарила рекорд. Хакан Чалханоглу с центра поля рванул вперёд и отдал вразрез на Рафаэля Леао, а тот хладнокровно переиграл Консильи. Шла 6-я секунда поединка, что означало установление нового достижения: гол Леао – самый быстрый в истории Серии А. Предыдущий рекорд держался ровно 19 лет: в декабре 2001-го Паоло Поджи из Пьяченцы забил Фиорентине на 8-й секунде. Более того, гол Леао стал рекордным для всей пятёрки топ-чемпионатов – никто не забивал быстрее форварда Милана.

Милан – зимний чемпион

"Россонери" – главная неожиданность года со знаком плюс. Несколько лет сплошных разочарований приучили к тому, что Милану не помогают даже громкие трансферы. Тем более ничего особо хорошего не ждали от Стефано Пьоли и обилия молодых футболистов, но именно эта команда набрала потрясающий ход минувшим летом и не остановилась в новом сезоне. Сэйвы Доннаруммы, надёжность Кьера, быстрота Эрнандеса, мощь Кессье, передачи Чалханоглу, солидность Ибры, вклад других игроков, причём о некоторых из них до 2020 года порой толком не знали (Габбья, Салемакерс, Хауге), отличная "химия" в команде – всё это дало удивительный результат. Милан не проигрывает в чемпионате с 8 марта и ушёл на рождественскую паузу лидером, напоследок драматично обыграв Лацио. Неужели сильный Милан по-настоящему вернулся?

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