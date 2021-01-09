Германия

Наставник Баварии прокомментировал поражение его команды в матче против Боруссии М.

В гостевом поединке в рамках пятнадцатого тура немецкой Бундеслиги мюнхенская Бавария потерпела поражение на поле менхенгладбахской Боруссии, хотя по ходу первого тайма вела в счете с преимуществом в два мяча (2:3).

Главный тренер "Красной машины" Ханс-Дитер Флик на послематчевой пресс-конференции высоко оценил игру оппонентов в данном поединке, отметив, что его команде хорошо удались только первые полчаса встречи.

"Гладбах был очень эффективен, они жестоко на наказали за три допущенные нами ошибки. Мы играли в хороший футбол в течение первых 30 минут и определяли ход игры. Решали мелочи: наши ошибки в обороне, потерянные на своей половине мячи. Все это очень больно, так как происходило исключительно по нашей вине. После 3:2 мы не смогли вернуться в игру так, как мы надеялись. Мы должны приписать это поражение самим себе", — считает наставник Баварии.

Несмотря на тяжелый ход поединка, главный тренер Баварии провел лишь одну замену в середине второго тайма, что, разумеется, не могло не привести к вопросам от журналистов: "У меня все в порядке с ротацией, — заверил Флик, — Просто все, кто был на поле от стартового свистка выкладывались на полную и не было особой потребности их менять. Коман мог отыграть 20-30 минут на своем уровне из-за перенесенной травмы — вот он их и сыграл.

Отсутствие замен связано только с самим ходом поединка, а не с качеством игроков на скамейке", — подытожил наставник "Красной машины".

В следующем туре мюнхенская Бавария сыграет домашний поединок против Фрайбурга.