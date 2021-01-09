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РБ Лейпциг — Боруссия Д, Getty Images
09 января 2021, 17:19
РБ Лейпциг сойдется в противостоянии с дортмундской Боруссией в рамках 15-го тура немецкой Бундеслиги. Букмекерская компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Юлиана Нагельсманна.
Так, на потенциальную победу Лейпцига коэффициент составляет 2,35, а вероятность успеха Боруссии Д оценивается показателем 3,00. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,60.
Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на событие "Холанд Э. забьет 2 или более голов в матче: да". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 5,20.
Напомним, матч РБ Лейпциг — Боруссия Дортмунд состоится в сегодня, девятого января, в 19:30 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.