Германия

Тренер высказался о форме футболиста.

Главный тренер Лейпцига Юлиан Нагельманн высказал свое мнение об игре нападающего Боруссии Д Эрлинга Холанда после очного матча (1:3).

Конечно, он исключительный нападающий — поэтому мы и хотели его заполучить, но это получилось у Боруссии.

Он только что забил 25 голов в 25 играх Бундеслиги. Это действительно экстраординарно. Невероятная статистика. Это не первый гол, который он нам забивает. У него серьезные качества, и он очень молод.

Так что, думаю, я не могу судить его так же хорошо, как нашего соперника, но у него наверняка есть некоторый потенциал для развития. Он станет еще лучше", — цитирует Нагельманна Goal.

Также вашему вниманию предлагается видео голов и обзор матча между Лейпцигом и Боруссией Д.